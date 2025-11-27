السيسي: اللي هيسقط في مادة بأي كلية من الكليات العسكرية هيمشي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأربعاء، اختبارات كشف الهيئة للطلاب المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية : الكليات الفنية هتكون بساعات معتمدة 4 سنين واللي هيسقط في مادة هيمشي في أي كلية من الكليات العسكرية".

وأضاف الرئيس السيسي: الامتحانات هتكون صارمة ودقيقة ومنصفة وعادلة جدًا، وخرجنا العامل البشري تمامًا، والجزء المعرفي بتاخده من خلال منظومة متقدمة جدًا، قد لا تكون موجودة غير في الكليات العسكرية بتاعتنا، سواء الكلية الفنية والطب والدفاع الجوي والحربية كدا، قائلًا:"كله مميكن ميكنة كاملة".

وأوضح خلال حديثه للطلاب: هتكون قادر تتلقى المعرفة بتاعتك، وعندك فرصة تعيد الدرس مرة واثنين وتلاتة؛ لأنه موجود على شبكة مغلقة، وفي الامتحانات ومفيش مجال أديك تلقين أو درجة زيادة، أنت بتعمل امتحان قبل ما تقوم من على الحاسب بتكون عارف درجتك، يعني دا جهدك.

وتابع: "شوف قد إيه احنا مهتمين بيكم علشان أخليك صادق مع نفسك وصادق في تقييمك لنفسك وقدراتك وتكون خارج من هنا وأنت جايب امتياز، تقييم حقيقي".

كان صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب وصول الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.