ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، منتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة الذي تستضيفه القاهرة. والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

ومنذ قليل تم التوقيع، على محضر اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



ويأتي هذا التوقيع ضمن إطار تفعيل نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومتين، وتعزيز التنسيق المشترك في الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما يساهم في دعم المشاريع المشتركة ويحقق مصالح شعبي البلدين.

