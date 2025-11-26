قال بيان صادر عن وزارة الزراعية، إن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلو الدول الأعضاء بالمجلس.

وبحسب بيان الزراعة من المقرر أن تناقش الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أهمها: متابعة قرارات الدورة الرابعة، وتقرير الأمانة العامة للمجلس، إضافة الى وضع خطة عمل عام 2026، والتي تستهدف زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، بهدف تطوير قطاع التمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وتستهدف مصر من خلال هذه الاجتماعات تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة الآفات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.

وتأتي مشاركة وزير الزراعة بناء على دعوة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الصادرات

