رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يوقعان محضر اللجنة التاسعة المشتركة

وقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، على محضر اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التوقيع ضمن إطار تفعيل نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومتين، وتعزيز التنسيق المشترك في الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما يساهم في دعم المشاريع المشتركة ويحقق مصالح شعبي البلدين.



كما وقع عدد من الوزراء علي مذكرات تعاون من بينهم الفريق المهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل ونظيره الجزائري، والمهندس أحمد هنو، وزير الثقافة ونظيره الجزائري وأحمد كجوك، وزير المالية المصري ونظيره الجزائري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونظيرها الجزائري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونظيره الجزائر، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونظيره الجزائري، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونظيرها الجزائري، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره الجزائري.



