أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، أنه في إطار صون التراث الفني المصري والحفاظ على روائع النحت الجداري، تم تشكيل لجنة استشارية فنية من أساتذة كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور شريف حسن، عميد الكلية، والدكتورة مروة خفاجي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضم اللجنة الدكتور أبو بكر النواوي، والدكتور صلاح عبد الرحمن، والدكتور محمد شاهين؛ لتقديم الرأي المتخصص والإشراف الفني على أعمال ترميم الجداريات النحتية الأثرية المُقامة على سور حديقة الحيوان بالجيزة، وتُعد هذه الجداريات من الأعمال الخالدة لأساتذة الكلية الرواد: شيخ النحاتين الدكتور أحمد عثمان، والدكتور منصور فرج، والدكتور سعيد الصدر.

ويأتي هذا التعاون البنَّاء بالشراكة مع منطقة آثار الجيزة والواحات؛ دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على هذا التراث الإبداعي الفريد وصونه للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا المشروع الوطني المهم، الذي يعكس التزامنا بدعم الفنون والتراث المصري، منوهًا بأن صيانة هذه الجداريات العريقة هو واجب تجاه تاريخنا الثقافي، وسنعمل بكل طاقاتنا لضمان تنفيذ أعمال الترميم بأعلى معايير الدقة والجودة.

وأفاد الدكتور شريف حسن، عميد الكلية، أن مساهمة أساتذة الكلية في هذا المشروع تمثل امتدادًا لدور الكلية الرائد في خدمة المجتمع والحفاظ على التراث الفني، وتقديم خبراتنا الفنية والعلمية لخدمة هذا الهدف.

