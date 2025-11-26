السكة الحديد تصدر حركة ترقيات جديدة للعاملين

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارا إداريا برقم 6949 بتاريخ 15/11/2020 بشأن ترقية العاملين المستوفين للشروط والمدد البينية.

ونص القرار على أنه اعتبارا من 2025/07/01 يُرقى الواردة أسماؤهم وبياناتهم من شاغلي الدرجات المختلفة بمجموعة الوظائف الفنية الهندسية المساعدة (قائد قطار) بالمناطق التابعة لقطاعات الهيئة (المسافات الطويلة – المسافات القصيرة – نقل البضائع) إلى الدرجات الأعلى بذات المجموعة الوظيفية والنوعية، مع منحهم أول مربوط الدرجة المرقّين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (212) لسنة 2025.

وتم الترقية الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف الفنية الهندسية المساعدة (قائد قطار أول) وعددهم (177) موظفا.

