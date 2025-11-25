قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة السفن، وذلك في أعقاب إعلان شركة "ميرسك" المرور عبر القناة بشكل جزئي اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا للعودة الكاملة.

وأضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفضل في ذلك يرجع إلى الله ثم إلى الجهود المضنية التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل وقف حرب غزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرئيس السيسي كان مُصرًا على رفع المعاناة عن الفلسطينيين، كما أشار إلى توقيع اتفاقية السلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أسفر عن تعهد جماعة الحوثي بعدم استهداف أي سفن أخرى في البحر الأحمر.

وقال ربيع إن الهيئة بدأت بالفعل في إجراء محادثات مع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف عودة سفنها إلى قناة السويس، خاصة بعد استعادة الحركة جزئيًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأضاف ربيع أن الرئيس السيسي أصرّ على استكمال إنهاء تطوير القطاع الجنوبي وتطوير الأسطول بالكامل، على الرغم من اضطرابات البحر الأحمر وتوقف الحركة في الممر الملاحي.

وتابع مؤكدًا: "نحن جاهزون لاستقبال السفن بعد عودتها، وسيرون قناة جديدة ومختلفة، وهو ما جاء نتيجة التطوير وتوجيهات الرئيس السيسي على مدار العامين الماضيين بالعمل بكل كفاءة وتقديم أفضل خدمة لجميع السفن".