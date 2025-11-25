إعلان

بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

07:45 م 25/11/2025
كتب- محمد شاكر:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا منذ قليل بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

