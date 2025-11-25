إعلان

وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس - صور

كتب : محمد عبدالناصر

03:55 م 25/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (6)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (7)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (4)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (9)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (3)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - هاني رجب

أدلى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزير في الاستحقاق الدستوري وهو انتخابات مجلس النواب والتأكيد على أهمية المشاركة الانتخابية ودعم الحياة السياسية.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي استمرت يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية