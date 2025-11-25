وزير العمل يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الخامس - صور
كتب : محمد عبدالناصر
تصوير - هاني رجب
أدلى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار مشاركة الوزير في الاستحقاق الدستوري وهو انتخابات مجلس النواب والتأكيد على أهمية المشاركة الانتخابية ودعم الحياة السياسية.
وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي استمرت يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.