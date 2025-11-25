"قومي حقوق الإنسان".. أرقام شكاوى مخالفات الانتخابات

بدأت غرفة العمليات المركزية لمتابعة ورصد العملية الانتخابية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملها الميداني في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، في مرحلتها الثانية.

ويأتي تشغيل الغرفة في إطار حرص المجلس على ضمان متابعة حيادية ومهنية لسير العملية الانتخابية، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويكفل سلامة العملية الديمقراطية.

وتتلقى الغرفة اتصالات المتابعين وتقوم بالتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات، فضلًا عن تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم عبر الأرقام التالية:

01050971041

01050971042

01050971043

01050971053

01050971054

الخط الساخن: 15508

كما يتيح المجلس وسائل تواصل إضافية عبر:

- الموقع الإلكتروني: www.nchr.eg

- فيسبوك: nchregypt

- X (تويتر): @nchregypt

- إنستغرام: nchregypt

- لينكد إن: National Council for Human Rights

- تطبيق الأندرويد: nchr-APP

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمراره في أداء دوره الرقابي الاستشاري دعمًا لمناخ انتخابي يعكس الإرادة الحرة للناخبين ويكرس مبادئ حقوق الإنسان في الحياة العامة.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صور.. طوابير وإقبال كثيف في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان