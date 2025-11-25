الوطنية للانتخابات: تعطل لجنة بشبين الكوم بسبب عطل سيارة رئيس اللجنة

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الأخير من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة.

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة لمتابعة سير عمليات التصويت، أن أغلب اللجان الفرعية بدأت عملها في موعدها، وسط متابعة مستمرة من غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن آخر لجنة تم فتحها كانت في مركز ميت القمح، وذلك في تمام الساعة 10:10 صباحًا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.

كما أعلن أن لجنة رقم 118 في مركز شبين الكوم ما زالت متوقفة عن العمل حتى اللحظة، بسبب عطل تعرضت له سيارة رئيس اللجنة أثناء توجهه لمقر اللجنة.

وتعمل الهيئة حاليًا على الدفع برئيس لجنة بديل لفتح اللجنة واستئناف التصويت في أسرع وقت.

وأكدت غرفة عمليات الهيئة أنها تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

