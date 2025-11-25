إعلان

أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

11:29 ص 25/11/2025

أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم تبدأ في التراجع التدريجي في ظل وجود فرص سقوط أمطار على سيناء والبحر الأحمر، قد يصاحبها تشكل السيول على بعض المناطق.

وأضافت غانم أن تراجع الحرارة سيكون كبيرا على المناطق الشمالية والتي تسجل 23 درجة، والقاهرة تصل لـ 25 درجة أما المناطق الجنوبية تصل لـ 31 درجة.

وأكدت أن معظم الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تتسبب في الإحساس بالبرودة خاصة خلال فترات الليل، حيث تسجل المدن الجديدة 15 درجة.

وشددت "غانم" على من ضرورة ارتداء ملابس خريفية وشتوية خفيفة خلال النهار مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من ديسمبر سيشهد استمرار انخفاض الحرارة وتصل لأقل من 25 درجة نهارا.

