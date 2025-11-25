إعلان

وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:19 ص 25/11/2025

الدكتور محمد الضويني

أدلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بلجنة مدرسة طبري الشروق المتكامل.

وقال وكيل الأزهر، إنَّ المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجبٌ وطني ومسؤولية تستوجب من جميع المواطنين أداءها بما يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأوضح أن حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات يعكس وعيهم وإدراكهم لأهمية دعم المؤسسات الدستورية، كون الانتخابات تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة تقوم على الإرادة الشعبية الواعية واختيار الكفاءات القادرة على خدمة الوطن وصون مصالحه العليا، داعيا المواطنين، إلى ممارسة حقهم الدستوري بكل جدية ومسؤولية، والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر ودورها الحضاري.

