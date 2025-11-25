قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن الغرفة تعمل بشكل مستمر مع وزارة السياحة والآثار لتعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات على الشركات السياحية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين لمصر.



بدء استخراج الموافقات الأمنية لمندوبي الشركات السياحية



أوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الاستعدادات لاستخراج الموافقات الأمنية لمندوبي الشركات السياحية لدخول المنافذ الجوية والبرية والبحرية لعام 2026 بدأت وفق ضوابط معتمدة من الوزارة، موضحًا أن الإجراءات الفنية والإدارية الجديدة تهدف لتسهيل طلبات إجراء المقابلات الشخصية وطلبات الحصول على الموافقة الفنية إلكترونياً عبر بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، مع إتاحة إجراء المقابلات الشخصية لمندوبي الشركات الجديدة عبر المنصات الرقمية مثل Zoom.



وأشار إلى أن ضوابط التصاريح الجديدة تضمنت رفع الحد الأقصى لعدد التصاريح الممنوحة لكل شركة سياحية، بما يتناسب مع حجم تشغيل النشاط السياحي، ودعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وصولاً لتحقيق خطة استقبال 30 مليون سائح سنوياً.



وتابع: بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة ستبدأ في استقبال طلبات استخراج تصاريح دخول المنافذ اعتباراً من يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، فيما ستبدأ طلبات تصاريح ميناء القاهرة الجوي اعتباراً من 1 يناير 2026.



كانت أكدت غرفة السياحة، أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في ميناء القاهرة الجوي والمكاتب الداخلية للوزارة في المحافظات، لإصدار تصاريح دخول المنافذ، حيث أصبح بإمكان هذه الجهات الاستعلام عن الموافقات إلكترونياً عبر بوابة خدمات الإدارة المركزية، بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية، مما يسرع من عملية منح التصاريح ويوفر الوقت والجهد على الشركات.



