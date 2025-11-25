إعلان

اليوم.. مدبولي يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

09:00 ص 25/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات الإيطالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد غادر أمس العاصمة الأنجولية لواندا، عائدا إلى القاهرة، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات كل من قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، التي عقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وكذلك عقب مشاركته في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، بحضور العديد من القادة والمسئولين الأفارقة والأوروبيين.

مصطفى مدبولي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

