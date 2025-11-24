كشف الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، تأثير ثوران البركان في إثيوبيا على سد النهضة.

وكتب "شراقي" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بدأ صباح اليوم ثورة بركانية جديدة "هايلي جوبي Hayli Gubbi" شمالى إثيوبيا على الحدود مع إرتريا، بالقرب من البركان الأشهر أفريقيا بركان إرتا ألى (Arte Ale) وتعنى بلغة العفر "جبل الدخان" ويطلقون أيضًا عليه "طريق الجحيم" بسبب الحمم البركانية، تحتوى منطقة الأخدود في إثيوبيا على عشرات البراكين القديمة والحديثة والأكثر شهرة والناشط باستمرار بركان أرتا ألى. تشكل منطقة مثلث العفر ملتقى ثلاث صفائح أرضية هى الأفريقية والأسيوية، والصومالية، مما يجعلها نشطة زلزاليا وبركانيا.

وأضاف: "انفجر البركان بقوة، مكونًا عمودًا كبيرًا من الرماد والغازات أهمها ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وصل إلى ارتفاع حوالي 10-15 كم، متجها نحو اليمن والسعودية. تقع هذه البراكين فى مثلث عفر داخل الأخدود الإفريقي المنخفض حوالى 125 م تحت سطح البحر.

وأشار إلى أن البركان يقع على مسافة 650 كم من سد النهضة، وليس له أي تأثير على السد.