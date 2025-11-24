وزير الثقافة وحسين فهمي يتفقدان متحف فاروق حسني قبيل افتتاحه الرسمي

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بزيارة لمتحف الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، حيث كان في استقبالهما الفنان الكبير فاروق حسني، والكاتب الصحفي وائل السمري، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.



وتعرّف الوزير والفنان حسين فهمي خلال جولتهما إلى مكونات المتحف الذي يمثّل تجربة استثنائية في المنطقة العربية، كونه أول متحف يقدّم عرضًا متخصصًا في لوحات الفن التجريدي، إلى جانب مجموعة من مقتنيات عدد من كبار الفنانين المصريين والعالميين.



كما شاهدا تسجيلات وثائقية تستعرض سيرة الفنان فاروق حسني، وتاريخ المتحف، والمشروعات الثقافية والفنية التي قدّمها.



وأبدى الدكتور أحمد فؤاد هنو تقديره لأسلوب العرض المتحفي، مشيدًا بقدرته على تقديم المسيرة الفنية للفنان فاروق حسني بصورة متكاملة تعكس محطاته الإبداعية المختلفة.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الثقافية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة فاروق حسني.



وأعرب الفنان فاروق حسني عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا تقديره لجهود الوزير في دعم الحراك الثقافي المصري. كما وجّه التهنئة للفنان الكبير حسين فهمي على نجاح إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متمنيًا له استمرار التوفيق وتحقيق مزيد من النجاحات.

اقرأ أيضاً:



الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025



رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات



أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل





