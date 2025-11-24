إعلان

بـ"الفخ الروسي".. مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز مؤسسة أريج

كتب- أحمد عبدالمنعم:

08:41 م 24/11/2025

مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز مؤسسة أريج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل موقع مصراوي من خلال الزميلة سارة أبو شادي، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بموقع مصراوي ومؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، ضمن القائمة القصيرة بجائزة مؤسسة أريج عن القصص القصيرة بالصحافة الاستقصائية العربية.

ودخلت أبو شادي القائمة القصير لأريج عن قصتها بموقع مصراوي "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية".

وكانت سارة أبو شادي، قد حصلت على جائزة "الضوء الساطع" فئة المؤسسات المتوسطة، ضمن ستة تحقيقات دولية وقع عليها الاختيار هذا العام من بين مشاركات قدمها صحفيون من 97 دولة.

ويسلّط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين وقعوا ضحية وعود مضللة، بعد استدراجهم للسفر إلى روسيا بحثًا عن فرص أفضل، قبل أن يجدوا أنفسهم ضمن صفوف الجيش الروسي في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا، ليواجهوا مصيرًا انتهى بالبعض منهم إلى القتل أو الأسر.

212

اضغط للاطلاع على تحقيق الفخ الروسي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفخ الروسي مؤسسة أريج مصراوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة