بـ"الفخ الروسي".. مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز مؤسسة أريج

دخل موقع مصراوي من خلال الزميلة سارة أبو شادي، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بموقع مصراوي ومؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، ضمن القائمة القصيرة بجائزة مؤسسة أريج عن القصص القصيرة بالصحافة الاستقصائية العربية.

ودخلت أبو شادي القائمة القصير لأريج عن قصتها بموقع مصراوي "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية".

وكانت سارة أبو شادي، قد حصلت على جائزة "الضوء الساطع" فئة المؤسسات المتوسطة، ضمن ستة تحقيقات دولية وقع عليها الاختيار هذا العام من بين مشاركات قدمها صحفيون من 97 دولة.

ويسلّط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين وقعوا ضحية وعود مضللة، بعد استدراجهم للسفر إلى روسيا بحثًا عن فرص أفضل، قبل أن يجدوا أنفسهم ضمن صفوف الجيش الروسي في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا، ليواجهوا مصيرًا انتهى بالبعض منهم إلى القتل أو الأسر.

اضغط للاطلاع على تحقيق الفخ الروسي