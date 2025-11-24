إعلان

توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية ببولاق أبو العلا

كتب : محمد أبو بكر

02:50 م 24/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (2)_1
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (1)_1
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (4)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (5)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (6)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (7)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (8)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (9)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (10)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (3)
  • عرض 12 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت لجنة مدرسة أبو الفرج الابتدائية ببولاق أبو العلا، توافد الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولاق أبو العلا مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية