وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب | فيديو وصور

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وأوضح الوزير أن جميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

