إعلان

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب | فيديو وصور

كتب : أحمد أبو النجا

02:10 م 24/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (4)
  • عرض 5 صورة
    اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (5)
  • عرض 5 صورة
    اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (3)
  • عرض 5 صورة
    اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وأوضح الوزير أن جميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

فيديو صادم.. سيدة تستغيث بعد اعتداء جيرانها أمام منزلها بالدقهلية

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود توفيق وزير الداخلية انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية