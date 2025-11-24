محافظ القاهرة: لم نتلق أية بلاغات عن تعطل الانتخابات

التنمية المحلية تحيل عدد من مديري الإدارات للتحقيق في بعض المخالفات

أدلى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالي 8621305 ناخبًا عبر 19 لجنة عامة بها 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا.

وأكد محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى انتظام العمل بجميع اللجان، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أية بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

