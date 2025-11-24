إعلان

محافظ القاهرة: لم نتلق أية بلاغات عن تعطل الانتخابات

كتب : محمد نصار

01:54 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة (1)
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة
  • عرض 4 صورة
    محافظ القاهرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالي 8621305 ناخبًا عبر 19 لجنة عامة بها 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا.

وأكد محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى انتظام العمل بجميع اللجان، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أية بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة تعطل الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية