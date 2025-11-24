انتخابات النواب 2025.. طوابير الشباب تزين لجان المطرية

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجان الانتخابية بالدائرة العاشرة في المطرية، وبالأخص مدرسة مصطفى سيد فؤاد بمنطقة الخارجة بمحافظة القاهرة شهدت تواجد طوابير طويلة من الناخبين منذ الساعات الأولى، لا سيما من فئة الشباب، الذين حرصوا على المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت التنسيقية، في بيان، اليوم، أن المشهد أظهر حرص الشباب على أداء واجبهم الوطني، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم داخل وخارج اللجان، فيما سهل موظفو اللجان إجراءات التصويت لضمان سرعة العملية الانتخابية.

ويشارك المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

