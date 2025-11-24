توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة

تصوير- محمود بكار:

شهدت لجنة انتخابات مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة في مصر الجديدة، توافدًا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.