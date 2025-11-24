إعلان

توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة

كتب : محمد أبو بكر

12:43 م 24/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (4)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (5)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (6)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (7)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (3)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (2)
  • عرض 8 صورة
    توافد الناخبين على مدرسة الشهيد مصطفى (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

شهدت لجنة انتخابات مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة في مصر الجديدة، توافدًا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدرسة الشهيد مصطفى يسرى مصر الجديدة انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية