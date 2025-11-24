انتخابات النواب 2025.. منال عوض تدعو الشعب للتصويت واختيار ممثليه

أدلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري.

وعقب الإدلاء بصوتها، أكدت منال عوض، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المصريين، كما أنه حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول للتصويت، وإظهار المشاركة الإيجابية للمواطنين وممارسة حقهم بحرية كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات المرحلة الثانية أنهت الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ودعت وزيرة التنمية المحلية، جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم.

