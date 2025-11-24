إعلان

توافد الناخبين للتصويت في لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك

كتب : محمد أبو بكر

12:06 م 24/11/2025
تصوير- محمود بكار:

شهدت لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك، توافدًا وإقبالًا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل مصر.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

انتخابات مجلس النواب لجنة كلية الفنون الجميلة الزمالك

