صور.. إقبال كبير على لجنة مدرسة مصطفى كامل بمصر الجديدة

كتب : محمد أبو بكر

11:42 ص 24/11/2025
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (4)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (2)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (6)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (7)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (8)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (9)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (10)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (5)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (12)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (13)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (14)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (3)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (16)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (17)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (15)
    توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم (11)

تصوير- محمد معروف:

شهدت لجنة مدرسة مدرسة مصطفى كامل في مصر الجديدة، توافد من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وذلك في اليوم اليوم للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

مدرسة مصطفى كامل مصر الجديدة انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

