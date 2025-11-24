أمين عام مجلس النواب يُدلي بصوته في القاهرة الجديدة

أدلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بصوته في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بمدينة القاهرة الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد المستشار أحمد مناع، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ركيزة أساسية للتعبير عن إرادة الناخبين، مؤكدًا أهمية المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي بما يضمن تمثيل إرادة الناخبين تحت قبة مجلس النواب بدقة وفاعلية.

وثمن الأمين العام لمجلس النواب، الإجراءات المُتخذة لإدارة وتنظيم وتأمين العملية الانتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية للتيسيير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الداخل والخارج.

