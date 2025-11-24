إعلان

أمين عام مجلس النواب يُدلي بصوته في القاهرة الجديدة

كتب : نشأت علي

11:32 ص 24/11/2025

المستشار أحمد مناع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بصوته في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بمدينة القاهرة الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد المستشار أحمد مناع، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ركيزة أساسية للتعبير عن إرادة الناخبين، مؤكدًا أهمية المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي بما يضمن تمثيل إرادة الناخبين تحت قبة مجلس النواب بدقة وفاعلية.

وثمن الأمين العام لمجلس النواب، الإجراءات المُتخذة لإدارة وتنظيم وتأمين العملية الانتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية للتيسيير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الداخل والخارج.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب القاهرة الجديدة انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية