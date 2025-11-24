"جنوب الدلتا للكهرباء" تكثف استعدادات تأمين انتخابات النواب

تابع المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لجميع اللجان الإنتخابية، مشددًا على ضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب التي تجري يومي 24–25/11/2025 بجميع قطاعات الشركة بمحافظات (الغربية - المنوفية - القليوبية).

وشدد "غمري"، في بيان اليوم، على ضرورة متابعة وتنفيذ خطة الشركة لتأمين اللجان الرئيسية والفرعية وعدم فصل التيار لأي سبب، ومتابعة إصلاح الأعطال بأقصى سرعة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربية لجميع اللجان خلال اليومين حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي وأحد أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية.

