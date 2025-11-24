الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الثانية)، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، حيث تُجرى عملية التصويت داخل مصر اليوم وغداً.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدى يومين.

وفتحت اللجان في 13 محافظة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.