إعلان

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : مصراوي

09:45 ص 24/11/2025

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الثانية)، وذلك بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، حيث تُجرى عملية التصويت داخل مصر اليوم وغداً.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدى يومين.

وفتحت اللجان في 13 محافظة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد