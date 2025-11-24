عمرو أديب يناشد الحكومة: أرجوكي متعمليش شيكولاتة

علّق الإعلامي عمرو أديب على الإنجازات الصناعية المصرية الأخيرة خاصة الارتفاع الكبير في صادرات الشيكولاتة والملابس الجاهزة.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن اللي بيحصل دلوقتي في الصناعة المصرية "حاجة منوّرة قوي"، لكن أحيانًا لما يلمع قطاع خاص أو منتج مصري الدولة تقول "وأنا كمان هعمل زيه".

وتابع أديب بسخرية: "رسالتي للدولة أرجوكي متعمليش شوكولاتة أو قمصان سيبوا القطاع الخاص يعمل الحاجة اللي شاطر فيها.. بلاش الهوس بمنافسة القطاع الخاص".

وأضاف أن القطاع الخاص المصري والعمالة المصرية والجودة المصرية لما يقرروا يعملوا حاجة بجد بيعملوها "10 على 10"، متابعًا: "سيبوا القطاع الخاص يشتغل بدون ما حد يقوله وأنا كمان هعمل مصنع زيك".

وأشار إلى أن "القميص اللي بنشتريه بفلوس كتير من هارودز أو سيلفريدجز أو ماركس آند سبنسر في لندن غالبًا بيتصنع في مصر"، مؤكدًا أن "الجودة المصرية لما تشتغل بتركيز بتطلع تراك وكل حاجة فيه مظبوطة".

وأكد أن "اللي بيحصل في الصناعات الغذائية والمنسوجات دليل قاطع على قدرة المصريين لما يتوفر لهم المناخ والثقة والدعم"، مشيرًا إلى أن الشوكولاتة المصرية تباع في أرقى المحلات في أوروبا والدول الخليجية.

وأكمل مقدم الحكاية: "شوية احترام للقطاع الخاص المصري، اللي بيحصل دلوقتي في الصادرات والصناعة يستاهل إن كل مصري يرفع راسه، وإن الجودة المصرية لما تشتغل بجد بتضرب أرقام قياسية عالمية".