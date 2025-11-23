استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد حسام الدين مساعد رئيس الجهاز والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز.

بحسب بيان المجلس وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور الإعلام في دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وناقش الطرفان آليات تطوير التنسيق المؤسسي بين المجلس والجهاز، واستعراض التحديات المرتبطة بالتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير للمنصات الرقمية.

وعقب ذلك، شارك المهندس خالد عبدالعزيز والدكتور هشام عزمي في اجتماع مشترك للجنتي التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المنبثقتين عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، حيث شهد الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بتحديث الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي، إلى جانب استعراض آليات مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الرقمية المتسارعة، وبحث سبل تطوير أدوات الرصد والمتابعة لضمان حماية الحقوق الفكرية في البيئة الإعلامية الحديثة.