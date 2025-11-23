أكد الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن بعض الجرائم الغريبة على المجتمع مثل طفل الإسماعيلية الذي قتل صديقه، أو السيدة التي قتلت أبنائها، تمثل خللا سلوكيا، مشيراً إلى أنها قد تكون ناتجة عن مرض نفسي أو سوء في السلوك.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال مجاهد: "هذا الخلل السلوكي يرفع معدلات الشك في وجود مرض نفسي لدى المتهم، ولكن ليس كل جريمة غريبة تعد مرضا نفسياً؛ فقد تكون ناتجة عن خلل في السلوك."

وأضاف مجاهد: "ليس أي شخص قتل شخصاً آخر أو ارتكب جريمة غريبة يعد مريضاً نفسياً، فقد يكون لديه انحراف سلوكي. ولا أستطيع أن أعمم الإجابة، ولكن بعضها ناتج عن اضطرابات نفسية بالتأكيد."

وتابع مجاهد: "لا أستطيع على الإطلاق معرفة ما إذا كان هذا المتهم مريضاً نفسياً أم لا إلا بعد الكشف الطبي عليه، ولا يمكن استخلاص هذا الأمر من شهاداته أمام القضاء أو النيابة. فقد تمت الشهادة بالاتفاق مع المحامي والدفاع، وهذا حقه قانونياً. أما عملي كطبيب نفسي، فأنا أحتاج لحقيقة مجردة عما كان يدور في ذهن المجرم نفسه قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة، وهذه الحقيقة إذا قالها للنيابة كاملة، فساعتها سيكون مريضاً نفسياً بالفعل. وبالطبع لا يمكن أن يقول هذه الحقائق للنيابة ولا للصحفي ولا لجاره الذي يتفرج عليه."

