محافظ الإسماعيلية يكشف استعدادات المحافظة لاستقبال انتخابات النواب

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.



وأضاف خلال لقائه عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أنهت المحافظة تجهيز 168 مقرًا انتخابيًا موزعة على 3 دوائر، يتنافس فيها 8 مرشحين".



وأكد أن خطة الاستعدادات بدأت منذ أكثر من شهرين، وشملت إنشاء مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة، إلى جانب مراكز عمليات فرعية في جميع المدن والمراكز والدوائر الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.



وأشار جلال إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجميع الجهات التنفيذية والخدمية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يهدف إلى تأمين الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للناخبين.



ولفت إلى رفع حالة الطوارئ في المستشفيات، وتوزيع سيارات الإسعاف جغرافياً لتغطية جميع اللجان الانتخابية، مما يضمن التدخل السريع عند الحاجة.



وأضاف المحافظ أن جميع المقار الانتخابية قد جرى تجهيزها بشكل متكامل، حيث تم توفير المظلات والكراسي المتحركة، مع مراجعة شاملة للبنية التحتية من كهرباء ومياه.