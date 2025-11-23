وزير الكهرباء عن مفاعل الضبعة النووي: "القلب" يضمن تشغيلاً لـ80 عامًا

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أحدث التطورات في مشروع المفاعل النووي بالضبعة، مؤكداً أن تركيب قلب المفاعل يعد إنجازاً تاريخياً لمصر في مجال الطاقة النووية السلمية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الجزء يعتبر قلب المفاعل بالنسبة للوحدة الأولى، وهو الجزء الذي تحدث فيه كل التفاعلات من ناحية الحرارة والضغط".

وأضاف أن العمر الافتراضي للمحطة النووية يتوقف على قدرة هذا المفاعل على التكيف، موضحاً أن المفاعلات من الجيل الثالث يمكن أن تعمل من 60 إلى 80 عاماً.

وتابع وزير الكهرباء: "المفاعل النووي يمثل علماً جديداً وتكنولوجيا جديدة وكوادر جديدة تتعلم الهندسة النووية"، مشيراً إلى أن القرار ببناء المفاعل النووي جاء في وقته المناسب لخدمة الشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وأكد أن الوحدات الأربع مجتمعة ستولد 4800 ميجاوات، وهذه الكمية تمثل حوالي 12% من الطاقة المنتجة حاليًا في مصر.

وأشار إلى أن تكلفة توليد الطاقة النووية تعد أرخص من الغاز والنفط، مؤكداً أن هذه الطاقة المستقرة ستجعل الشبكة الكهربائية أكثر استقراراً وتنوعاً.

وأكد على جودة وأمان المفاعلات الروسية، قائلاً: "الروس من أكثر الناس تقدماً في عمل المفاعلات النووية، والمفاعل الذي ننفذه الآن من أجود المفاعلات من ناحية الأمان والتوصيل الاقتصادي للطاقة".