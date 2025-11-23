كيف يمكن السيطرة على "جزّ الأسنان" بسهولة؟.. الأسباب والعلاج

قالت الدكتورة مني سمير جابر، رئيس قسم الاستعاضة الصناعية المثبتة والمتحركة، بمعهد بحوث طب الفم والأسنان، أن مشكلة جز الأسنان يمكن السيطرة عليها بسهولة عند اكتشافها مبكرًا، ويجب زيارة طبيب الأسنان واستخدام الواقي والعلاج الدوائي عند الحاجة لأنهما يساعدان على حماية الأسنان وتخفيف الألم وتحسين جودة النوم.

وأوضحت جابر، خلال نشرة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن جزّ الأسنان (Bruxism) يعد من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس، سواء أثناء النوم أو حتى أحيانًا أثناء الاستيقاظ، ورغم أنه قد يبدو أمرًا بسيطًا في البداية، إلا أن تجاهله يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في الأسنان والفك.

وأضافت أن أسباب جزّ الأسنان التوتر والقلق: وهو السبب الأكثر شيوعًا فالكثير من الأشخاص يعبّرون عن الضغط النفسي من خلال الشدّ على الأسنان دون وعي.

ولفتت إلى أن اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الليلي، ومشاكل الإطباق (سوء تلاقى الأسنان) قد تؤدي إلى حركة لا إرادية للفك، بسبب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، والعوامل السلوكية كالإفراط في شرب الكافيين أو التدخين.

ولفتت إلى أن العلاج على السبب ويشمل العلاج الدوائي استخدام باسط للعضلات قبل النوم يساعد على استرخاء عضلات الفك وتقليل قوة الجزّ، وفي بعض الحالات يحتاج المريض لأدوية مهدّئة أو علاج للقلق تحت إشراف الطبيب.

وأشارت إلى أنه هناك نوعان من واقي الأسنان الأول Soft مصنوع من مادة لينة، ومناسب للحالات الخفيفة والمتوسطة، والثاني Hard مصنوع من مادة صلبة، ويستخدم في الحالات الشديدة أو للمرضى الذين يعانون من تآكل واضح في الأسنان.

وذكرت أن الواقي يعمل على حماية الأسنان من التآكل، تقليل الألم الناتج عن الضغط، توفير استرخاء للفك أثناء النوم.

ونوهت إلى أن أضرار الجزّ إذا لم تعالج يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسنان وانكسارها مع الوقت، وألم في مفصل الفك (TMJ) وصوت طرقعة أثناء فتح الفم، وصداع، خصوصًا عند الاستيقاظ، وألم بالرقبة والكتفين نتيجة شدّ العضلات، وحساسية الأسنان بسبب انكشاف طبقة العاج.

