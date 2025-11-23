لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب

أجاب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن سؤال يتردد في أذهان البعض، وهو: لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟

وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي عبر فيسبوك، أن كل عام نسمع العبارات نفسها، والتي فحواها أن الأطفال يمرضون أكثر من المعتاد، وأن السعال والحرارة لا يزولان، وأن المدرسة بأكملها مريضة.

ولفت إلى أن الحقيقة العلمية هي أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبًا كل عام، لكن هناك أسبابًا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة.

وتابع أن الأسباب تشمل الآتي:

1- الفيروسات تتغير تغيرًا طفيفًا كل موسم، فتقل فعالية المناعة السابقة قليلًا، وتشتد الأعراض نسبيًا. فخلال جائحة كورونا 2020-2022 قلّ التعرض للفيروسات التنفسية العادية بسبب الكمامات والتباعد والإغلاق، فانخفضت المناعة الطبيعية لدى الأطفال والكبار، فيما يسمى "دين المناعة"، وعند عودة الفيروسات أصبحت الأعراض أقوى.

2- يصاب كثير من الأطفال بأكثر من فيروس واحد في الموسم نفسه: الإنفلونزا ثم RSV ثم فيروس آخر، فيبدو المرض مستمرًا لأسابيع طويلة.

3- ننسى بسرعة شدة الشتاء السابق، ونقارن دائمًا بالذكرى الأخف فقط.

4- تنتشر المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي، فتضخّم الشعور بالخطر أكثر من الواقع الفعلي.

5- تراجعت عادات النظافة البسيطة مثل غسل اليدين وتغطية الفم عند السعال، فازدادت سرعة انتشار الفيروسات داخل المدارس.

6- عادت الإنفلونزا الحقيقية بقوة بعد غيابها ثلاث سنوات، وهي أصلًا من أشد الفيروسات التنفسية أعراضًا.

وقال عبدالغفار: الخلاصة أن الشتاء لم يصبح وباءً جديدًا، لكنه أكثر صعوبة فعلًا منذ عام 2023 بسبب ضعف المناعة المؤقت وبعض التغيرات الطبيعية، ومن المتوقع – بحسب الدراسات العالمية – أن تعود الأمور إلى طبيعتها تقريبًا بحلول شتاء 2026-2027.

وأضاف: ما ينبغي فعله الآن هو الحصول على تطعيم الإنفلونزا السنوي، خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعودة إلى غسل اليدين جيدًا، وتغطية الفم عند السعال أو العطس، وإبقاء الطفل في المنزل يومين أو ثلاثة إذا ظهرت عليه الحرارة أو السعال؛ فهذا أفضل علاج له، وأقوى وقاية لزملائه. إن إدراك الأسباب العلمية يساعدنا على التعامل بهدوء وذكاء، ويجنبنا القلق غير المبرر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد