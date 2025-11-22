تحرك جديد من التعليم تجاه واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أول إجراءاتها الرسمية تجاه واقعة الاعتداء على أطفال إحدى المدارس الدولية، حيث قررت وضع المؤسسة التعليمية تحت إشرافها المالي والإداري الكامل.

وقال شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten": إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تابع الواقعة منذ اللحظة الأولى، موضحًا أن الحادث "منافٍ لكل القيم الإنسانية ودور المدرسة التربوي قبل التعليمي".

وأضاف متحدث التعليم، أن الوزارة قامت بإحالة المسؤولين المتورطين في الواقعة إلى الشؤون القانونية تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وتابع: "الأطفال خط أحمر"، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تسمح بوجود بيئة غير آمنة للطلاب.

وأشار زلطة إلى أن ترك المدرسة لبعض العاملين يمثل فرصة لارتكاب مثل هذه الجرائم، معتبرًا ذلك أمرًا غير مقبول بتاتًا في المنظومة التعليمية.

وأكد المتحدث باسم التعليم أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الجسيمة، مضيفًا أن الإجراءات الرادعة ستطبق بحق أي مدرسة لا تضمن سلامة طلابها

