متحدث الري: مصر جاهزة وواعية لما يحدث في السد الإثيوبي

كشف محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن استمرار التصرفات العشوائية من الجانب الإثيوبي في إدارة وتشغيل سد النهضة، رغم الادعاءات الإثيوبية المتكررة حول تنظيم العمليات.

وقال غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "إثيوبيا تتحدث دوماً عن تنظيم التصرفات المائية من السد الإثيوبي ولكن لا نرى ذلك على أرض الواقع مؤكدا على أن الدولة المصرية واعية ومتابعة لكل ما يحدث في الجانب الإثيوبي ونتابع الإجراءات الإثيوبية العشوائية وأن مصر تتعامل بكفاءة وحكمة مع هذه التحديات".

وتابع متحدث الري: "نطمئن المصريين بأن الدولة المصرية جاهزة وواعية لما يحدث في السد الإثيوبي"، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة مناسيب نهر النيل بدقة.

وأكد غانم أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إظهار العالم الإجراءات العشوائية للجانب الإثيوبي"، موضحاً أن الإدارة غير المنظمة للسد تؤثر سلباً على مجرى النهر وأيدولوجية نهر النيل.

ولفت المتحدث باسم الري إلى أن المنطق السليم يتطلب التشاور مع دول المصب والصرف التدريجي للمياه لتوليد الكهرباء، مضيفاً: "ما شهدناه عشوائية كاملة من إثيوبيا وتجميع المياه وإغلاق مفيض الطوارئ بما يؤدي إلى رفع المياه أمام السد ثم يتم صرف المياه بشكل مفاجئ".

وأكد غانم: "لا توجد دولة في العالم تقوم بتخزين المياه وتصرفها وتخزن وتصرف بشكل عشوائي مثلما تفعل إثيوبيا.

