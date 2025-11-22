لماذا فتحت مصر مفيض توشكى؟.. خبير يكشف التفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن البيان الصادر عن وزارة الري بشأن السد الإثيوبي جاء نتيجة ارتفاع منسوب بحيرة ناصر إلى 182 مترًا، مما استدعى فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة.

وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد أن ارتفاع منسوب البحيرة beyond هذا المستوى يشكل خطرًا محتملاً على السد العالي.

وتابع: مفيض توشكى يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة السد العالي، مؤكدًا أن مهمته الأساسية تتمثل في تصريف المياه الفائضة لحماية السد والمحافظة على استقراره.

وأشار الخبير المائي إلى أن التخبط في إدارة السد الإثيوبي تسبب في فيضانات بالسودان وأحدث أضرارًا كبيرة، موضحًا أن هذه الإشكاليات أثرت سلبًا على القطاع الزراعي هناك.

ولفت شراقي إلى أن السد الإثيوبي لم يحقق النهضة المنشودة لإثيوبيا، مؤكدًا أنه لم يسهم في تطوير القطاع الزراعي ولا توفير الكهرباء بالشكل المطلوب، بينما كانت مصر قد تجنبت آثاره السلبية بفضل مشروعاتها المائية المتطورة.

وشدد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، على أن الدول القوية فقط هي القادرة على مواجهة التحديات المماثلة، فيما تعتمد الدول الضعيفة في الحفاظ على حقوقها المائية.

