أحمد موسى: مصر لن تعترف بالسد الإثيوبي إلا في حالة واحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر ترفض بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرًا أن هذا السد "غير قانوني وغير شرعي" وفقًا للمواثيق الدولية.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "مصر لا تعترف بسد إثيوبيا ولا بأي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا بشأنه"، مشددًا على أن جميع التصرفات الإثيوبية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأضاف موسى أن الاعتراف بالسد الإثيوبي لن يتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية ملزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، تضمن الحقوق المائية التاريخية للدولتين.

وتابع: وزارة الموارد المائية والري أصدرت بيانًا هامًا أعلنت فيه عن فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة التصرفات الأحادية وغير المنضبطة من جانب مشغلي السد الإثيوبي.

وأشار موسى إلى أن البيان الرسمي للوزارة أكد أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، مؤكدًا أن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات محتملة.

وأكد موسى أن مصر لم ولن تعترف بالسد الإثيوبي، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها إثيوبيا تظل غير قانونية، ولن تحظى بأي اعتراف مصري إلا في حال توقيع اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر المائية.

