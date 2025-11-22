تغير مفاجئ في الطقس.. انخفاض حرارة واستمرار الشبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تغيرًا مفاجئًا في الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بداية من الاثنين، بعد فترة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تجاوزت المعدلات الطبيعية بنحو 7 درجات.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات خاصة، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ستتراجع درجات الحرارة بشكل كبير على معظم أنحاء البلاد وتستمر في التراجع حتى نهاية الأسبوع، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية منخفضة، إلى جانب وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال سيناء.

وأضافت أن الشبورة المائية الكثيفة ما زالت الظاهرة الجوية المؤثرة حاليًا، إذ تتكون بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت منار غانم، أن مصر يفصلها نحو شهر واحد فقط عن بداية فصل الشتاء رسميًا، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تذبذب واضح بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، متابعة: "الشعور الكامل بالأجواء الشتوية سيكون منتصف شهر ديسمبر المقبل".

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد

اليوم.. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية