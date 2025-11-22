محافظ القاهرة يوجه بشن حملة كبرى على شارع الإسناوي بالوايلي

تلقت محافظة القاهرة شكوى من قاطني شارع الإسناوي بحي الوايلي، حيث أعربوا عن تضررهم من وجود إشغالات تعيق سير المارة والسيارات.

وقد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بسرعة شن حملة مفاجئة على شارع الإسناوي بقيادة اللواء أحمد القزاز رئيس حي الوايلي.

وأسفرت الحملة، وفق بيان المحافظة، عن رفع الإشغالات وفتح الطريق، وجار المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

