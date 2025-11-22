إعلان

محافظ القاهرة يوجه بشن حملة كبرى على شارع الإسناوي بالوايلي

كتب : محمد نصار

02:04 م 22/11/2025

حملة كبرى على شارع الإسناوي بالوايلي

تلقت محافظة القاهرة شكوى من قاطني شارع الإسناوي بحي الوايلي، حيث أعربوا عن تضررهم من وجود إشغالات تعيق سير المارة والسيارات.

وقد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بسرعة شن حملة مفاجئة على شارع الإسناوي بقيادة اللواء أحمد القزاز رئيس حي الوايلي.

وأسفرت الحملة، وفق بيان المحافظة، عن رفع الإشغالات وفتح الطريق، وجار المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

شارع الإسناوي بالوايلي شن حملة على شارع الإسناوي بالوايلي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر

