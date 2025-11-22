الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير "GAHAR"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، ليرتفع إجمالي المنشآت المعتمدة خارج محافظات التأمين الصحي الشامل إلى 120 منشأة، وذلك في إطار رفع جودة الخدمات الصحية وتأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الرعاية الأولية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاعتماد يضمن التزام المنشآت بأعلى معايير الجودة وسلامة المريض.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين في وحدات الرعاية الأولية لمواكبة متطلبات المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المواطنين ويدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الوحدات الأربع المعتمدة حديثًا هي:

- وحدة طب أسرة الودي (الجيزة).

- وحدة طب أسرة الكداية (الجيزة).

- وحدة طب أسرة كفر السوالمية (المنوفية).

- وحدة طب أسرة المنطقة العاشرة (المنوفية).

وأشارت إلى أن معايير "GAHAR" ترفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، وتحسن بيئة العمل، وتضمن تقديم خدمات صحية تركز على احتياجات المريض وحقوقه.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد

اليوم.. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية