سفيرنا في بلجيكا: مشاركة لافتة على التصويت.. وتوقعات بإقبال أكبر غدًا

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في بلجيكا، أن أعدادًا لافتة من الأسر المصرية حرصت على التوجه إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن السلطات البلجيكية وفرت تأمينًا كاملاً ومشددًا طوال اليوم، مما ساهم في سير العملية بانسيابية تامة.

وأضاف أن نسبة الإقبال اليوم تأثرت نسبيًا لأنه يوم عمل رسمي في بلجيكا، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع أبناء الجالية يؤكد حالة من الحماس والرغبة القوية في المشاركة، متوقعًا إقبالًا أكبر بكثير غدًا السبت، باعتباره عطلة نهاية الأسبوع تتيح للجميع التنقل بسهولة.

وتابع السفير أن السفارة والقنصلية فتحتا أبوابهما من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت بروكسل، مؤكدًا أن كل الاستعدادات اللوجستية والفنية تم توفيرها لتسهيل عملية التصويت.

وأشاد سفير مصر في بلجيكا، بوعي المصريين في الخارج وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يعكس انتماء المصريين لوطنهم أينما كانوا.