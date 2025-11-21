3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت عنوان "رحلة بناء ذاتي" والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وعلى هامش مشاركتها صرحت المستشارة أمل عمار، بأن مشاركة المجلس في هذا الاحتفال يأتي في إطار حرصه الدائم على دعم كل ما يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وإيمانًا بدوره الوطني في بناء شخصية الطفل المصري وإعداد جيل قادر على صناعة مستقبل وطنه.

وأضافت رئيسة المجلس أن الاحتفال بأعياد الطفولة هو احتفال بـ "بسمة مصر" وبجيل يحمل أحلامها ويصنع مستقبلها، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تتوافق مع خطوة وطنية فارقة تتمثل في الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والفتيان برنامج "نورة ونور"، ومبادرة "دوى" تحت الرعاية الكريمة للسيدةا نتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التي لا تدخر جهدًا في دعم جهود الدولة لحماية أطفال مصر وتمكينهم.

وأضافت رئيسة المجلس، أن هذا الإطار يعكس رؤية مصر الجديدة في صنع جيل قادر وواعٍ ومؤهل جيل يجد في وطنه اليد التي تمسك بقدره وتصنع معه طريقه وهو ما يُعد دعوة واضحة للاستثمار الحقيقي في الطفولة من خلال التعليم، والصحة، والوعي، وحماية الحقوق، وبناء الشخصية القادرة على قيادة الغد بثقة وإلهام.

وشددت المستشارة أمل عمار، على التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل لدعم الأسرة المصرية وتمكين الأمهات باعتبارهن حجر الأساس في رعاية الأطفال وصناعة جيل قوي مؤمن بذاته.