إعلان

"القومي للمرأة" يشارك في احتفالية اليوم العالمي للطفل برعاية انتصار السيسي

كتب : نور العمروسي

07:55 م 21/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (5)
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (7)
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (3)
  • عرض 7 صورة
    احتفالية اليوم العالمي للطفل (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت عنوان "رحلة بناء ذاتي" والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وعلى هامش مشاركتها صرحت المستشارة أمل عمار، بأن مشاركة المجلس في هذا الاحتفال يأتي في إطار حرصه الدائم على دعم كل ما يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وإيمانًا بدوره الوطني في بناء شخصية الطفل المصري وإعداد جيل قادر على صناعة مستقبل وطنه.

وأضافت رئيسة المجلس أن الاحتفال بأعياد الطفولة هو احتفال بـ "بسمة مصر" وبجيل يحمل أحلامها ويصنع مستقبلها، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تتوافق مع خطوة وطنية فارقة تتمثل في الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والفتيان برنامج "نورة ونور"، ومبادرة "دوى" تحت الرعاية الكريمة للسيدةا نتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التي لا تدخر جهدًا في دعم جهود الدولة لحماية أطفال مصر وتمكينهم.

وأضافت رئيسة المجلس، أن هذا الإطار يعكس رؤية مصر الجديدة في صنع جيل قادر وواعٍ ومؤهل جيل يجد في وطنه اليد التي تمسك بقدره وتصنع معه طريقه وهو ما يُعد دعوة واضحة للاستثمار الحقيقي في الطفولة من خلال التعليم، والصحة، والوعي، وحماية الحقوق، وبناء الشخصية القادرة على قيادة الغد بثقة وإلهام.

وشددت المستشارة أمل عمار، على التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل لدعم الأسرة المصرية وتمكين الأمهات باعتبارهن حجر الأساس في رعاية الأطفال وصناعة جيل قوي مؤمن بذاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالية اليوم العالمي للطفل المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم العالمي للطفل السيدة انتصار السيسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل