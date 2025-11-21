تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تضع نصب عينيها تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وقال "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إن الهيئة تسعى لتوفير مناخ ديمقراطي يمكن كل مواطن مصري من ممارسة حقوقه السياسية بشكل كامل، معتبرًا أن هذا الهدف يمثل "دستورًا شخصيًا" للهيئة في إدارة العملية الانتخابية.

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم التأمين على الحياة في الشرع، مؤكدًا أنه "حلال ولا حرج فيه".

وخلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح "كمال"، أن التأمين، سواء كان عبر جهة العمل أو تعاقدًا شخصيًا، يعد صورة من صور التعاون على البر والتقوى.

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ السياحة الثقافية على مستوى العالم، موضحًا أن المجسم الاحترافي للمتحف الذي عُرض في معرض لندن جذب نحو 200 ألف زائر ومتخصص خلال اليوم الأول فقط.

وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن المتحف يضم 5300 قطعة أثرية نادرة، ويقدم الحضارة المصرية القديمة بصورة شاملة في موقع واحد للمرة الأولى، وهو ما يمثل إنجازًا عالميًا كبيرًا يعكس مكانة مصر الحضارية.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، التزام الدولة بالجدول الزمني المحدد لاستكمال أحد أهم المشروعات القومية، موضحًا أن مشروع محطة الضبعة النووية سيكتمل بالكامل عام 2029.

وأوضح "الحمصاني"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، ورفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على الوصول إلى هذه النسبة قبل الموعد المحدد قدر الإمكان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: حمل شهر نوفمبر لهذا العام العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا بحمد الله، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة "علم الروم"، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ50 مليار دولار.

