ياسمين الخطيب عن قرار وقفها: لم يخطرني أحد

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه لم يتم إخطارها بقرار وقفها ومنعها من الظهور لمدة 3 أشهر.

وأضافت "الخطيب"، عبر حسابها على فيسبوك: "لم يتم إخطاري أو إخطار قناة الشمس بوقفي لمدة 3 أشهر.. الخبر نشره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على صفحته على فيسبوك فقط.

وتابعت: قمت بإبلاغ نقابة الإعلاميين (جهة الاختصاص) فنفَت أن تكون هناك أي عقوبات واقعة عليّ لعدم ارتكابي أي مخالفة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بيانًا الخميس، قال فيه إنه قرر منع ظهور ياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر.

