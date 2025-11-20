إعلان

استوديوهات عالمية.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل وموقع مدينة الإعلام الجديدة

كتب : محمد أبو بكر

03:05 م 20/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس إنشاء مدينة تحتوي على استوديوهات عالمية لتصوير الأفلام الكبيرة سواء المصرية أو الأجنبية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه المدينة ستسهم بشكل كبير في زيادة الرواج السياحي، مع توفير فنادق وإقامات للسياح والمستثمرين القادمين لمتابعة الأنشطة السينمائية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المقترح يتضمن أن يكون موقع المدينة بالقرب من منطقة الأهرامات، مع إطلالة مباشرة على الأثر التاريخي العظيم، وذلك ضمن التخطيط الشامل للمنطقة المحيطة بالأهرامات.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تعظيم الاستفادة من هذا الإرث التاريخي الضخم، بالتوازي مع إنشاء المتحف المصري الكبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة الإعلام الجديدة مؤتمر صحفي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة