قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس إنشاء مدينة تحتوي على استوديوهات عالمية لتصوير الأفلام الكبيرة سواء المصرية أو الأجنبية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه المدينة ستسهم بشكل كبير في زيادة الرواج السياحي، مع توفير فنادق وإقامات للسياح والمستثمرين القادمين لمتابعة الأنشطة السينمائية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المقترح يتضمن أن يكون موقع المدينة بالقرب من منطقة الأهرامات، مع إطلالة مباشرة على الأثر التاريخي العظيم، وذلك ضمن التخطيط الشامل للمنطقة المحيطة بالأهرامات.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تعظيم الاستفادة من هذا الإرث التاريخي الضخم، بالتوازي مع إنشاء المتحف المصري الكبير.