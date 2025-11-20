مجلة المصوّر تصدر "حوارات القرن" احتفالًا بدخول مئويتها الثانية

أصدرت مجلة "المصوّر" الصادرة عن مؤسسة دار الهلال عددا تذكاريا، احتفالا بدخولها المئوية الثانية، بعنوان "حوارات القرن" لـ"مصر والتاريخ"، يضم مائة حوار نادر من أرشيفها العريق، أجريت على مدار قرن كامل مع رؤساء وملوك وقادة وشخصيات فكرية وفنية واقتصادية تركت بصمات واضحة في تاريخ مصر والعالم العربي.



يمثل هذا الإصدار تحفة توثيقية فريدة، إذ يضم كل حوار نحو عشر صور نادرة للشخصية، ليصدر العدد في 400 صفحة، تعيد إلى الذاكرة لحظات شكلت وجدان الأمة، ووثقت مراحل مهمة من مسيرتها العظيمة.



يقول الكاتب الصحفي عبداللطيف حامد، رئيس تحرير "المصوّر" إن صدور هذا العدد التاريخي يأتي في إطار رؤية المجلة لتقديم محتوى معرفي وتاريخي يعكس مكانتها كأرشيف حي للأحداث والشخصيات، ومرجع موثق للأجيال المقبلة.



وأضاف أن رحلة إعداد العدد التذكاري امتدت لشهور طويلة من البحث في أكثر من نصف مليون صفحة، وفحص ما يزيد على مليوني صورة، لاختيار اللحظات النادرة والحوارات التي صنعت الذاكرة الوطنية والعربية.



يضم العدد مائة حوار نادر أجرتها "المصوّر" مع رؤساء وملوك وقادة ومفكرين وفنانين من مصر والعالم العربي، تم اختيارهم بعناية ليعبروا عن كل حقبة زمنية من تاريخ مصر الحديث.



ومن أبرز الحوارات: الحوار الأول مع الرئيس الراحل حسني مبارك بعد توليه الحكم مباشرة، وحوارات مع الرئيس أنور السادات، والزعيم جمال عبدالناصر، والرئيس محمد نجيب، وأيضا لقاءات مع هدى شعراوي، مكرم عبيد باشا، فؤاد سراج الدين، الدكتورة حكمت أبو زيد، والدكتورة عائشة راتب.



كما يتضمن العدد حوارات نادرة مع ملوك ورؤساء الدول العربية، تأكيدا على الدور القومي للمجلة، من بينهم الملك عبدالعزيز آل سعود، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الشيخ عبدالله السالم الصباح، السلطان قابوس بن سعيد، العقيد معمر القذافي، أحمد بن بيلا، ياسر عرفات، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.



وتجاوزت حوارات "المصوّر" حدود الوطن العربي لتصل إلى رموز العالم، فقد أجرت المجلة لقاءات مع الملك ألفونسو ملك إسبانيا، والملك بول ملك اليونان، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والإمبراطور محمد رضا بهلوي، والفنان شارلي شابلن، والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي.



كذلك، لم تغفل "المصوّر" أعلام التلاوة، فكان لها لقاء مع الشيخ مصطفى إسماعيل، صاحب المدرسة المميزة فى التلاوة الذى ارتبط صوته وجدانيا بالمصريين، بجانب المقرئ الكبير عبدالباسط عبدالصمد، وأيضا لقاءات مع الشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور محمد سيد طنطاوي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



كما تزينت صفحات المجلة بلقاءات عدة مع البابا كيرلس السادس، بابا الكنيسة القبطية الذى عُرف بقداسته وبساطته، كما لم يغب صوت البابا شنودة الثالث، الرجل المفكر والخطيب البليغ الذى مثل صوتا وطنيا وروحيا بارزا فى حياة المصريين، إضافة إلي حوارات مع قداسة البابا تواضروس الثاني.



وفي الفكر والثقافة، تضم الحوارات نخبة من العقول التي صنعت وجدان الأمة وعلي رأسهم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وسهير القلماوي، وزكي نجيب محمود، وتوفيق الحكيم، وجمال حمدان، وسليم حسن، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب.



أما في الثقافة والفن فضم العدد حوارات مع نجيب محفوظ، يوسف السباعي، عبدالرحمن الأبنودي، إنجي أفلاطون، حسن فتحي، فاتن حمامة، سعاد حسني، عادل إمام، أم كلثوم، فيروز، فريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ.



وفي الرياضة، تضم الحوارات رموزا صنعت أمجاد مصر منهم عبداللطيف أبوهيف، ومختار التتش، وصالح سليم، ومحمود الجوهري، وحسن شحاتة.



وأكد عبداللطيف حامد أن "المصوّر" كانت وستظل ذاكرة الأمة وضميرها الحي، وأن هذا العدد ليس مجرد إصدار تذكاري، بل وثيقة وطنية تستحق الاقتناء، ومرجع فريد للأجيال المقبلة، يروي سيرة قرن من الفكر والنضال والإبداع.