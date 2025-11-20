الحكومة تسقط الجنسية عن 3 مصريين.. وتكشف الأسباب

مدبولي يصل "جوهانسبرج" لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص.



وقرر مدبولي إسقاط الجنسية عن محمود رجب محمد درويش - من مواليد المنوفية بتاريخ ١٩٦٧/٣/٤، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.



كما أصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن سيد ربيع أحمد جاد الرب -من مواليد الجيزة بتاريخ ١٩٨٨/٧/١٢؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.



ووافق على إسقاط الجنسية المصرية عن يوسف إمام محمد العدس - من مواليد الجيزة بتاريخ ١٩٩٣/١٠/١٨، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.